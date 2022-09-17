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Американские ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине — СМИ

РИА «Новости»: американские ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине

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Американские противорадиолокационные ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. По его словам, большая их часть сбита в воздухе.

«Данные ракеты показали фактически нулевую эффективность в рамках боевых действий на Украине — большая часть их была сбита российскими зенитными ракетными комплексами, еще часть — подавлена или отведена в сторону средствами радиоэлектронной защиты систем ПВО, отдельные ракеты отказали или ушли мимо цели с сильным промахом», — привело агентство слова своего собеседника.

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Низкая эффективность этих ракет связана с их посредственной максимальной скоростью, которая не составляет проблемы для современных российских комплексов ПВО, отметил РИА ФАН.

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Собеседник агентства также указал на то, что украинская авиация применяет HARM с большой дальности, чтобы избежать поражения самолетов-носителей. Однако, это позволяет засекать ракеты задолго до их подхода, добавило ИА Nation News.

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