Американские производители заявили, что не смогут увеличить поставки сланцевого газа в ЕС | 360°

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Американские производители заявили, что не смогут увеличить поставки сланцевого газа в ЕС

FT: производители сланцевого газа в США заявили, что не смогут увеличить поставки в Европу

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Производители сланцевого газа и нефти в США не смогут увеличить поставки ресурсов в страны Евросоюза нынешней зимой. Об этом сообщила газета Financial Times.

«США не могут добывать больше. Помощи не будет», — сказал изданию глава инвестиционной компании Quantum Energy Partners Уила Вэн Ло.

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Он обратил внимание, что увеличение поставок невозможно «ни со стороны производителей газа, ни со стороны производителей нефти».

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Главный исполнительный директор Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд также не увидел перспектива роста производства.

«Мы не увеличиваем число буровых установок, и я не вижу, чтобы кто-то еще это делал», — сказал управляющий компанией.

Он предрек зимнее повышение цены на нефть выше 120 долларов. Таким образом, рынок может отреагировать на сокращение российского экспорта.

Ранее сообщалось, что независимые производители газа РФ увеличили добычу на 8,5% — до 78,9 миллиарда кубометров.

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