Мир 14 февраля 2023, 21:05 Американские присяжные признали россиянина Клюшина виновным в киберпреступлениях — СМИ Reuters: присяжные суда в США признали россиянина Клюшина виновным в киберпреступлениях

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Россиянина Владислава Клюшина признали виновным в киберпреступлениях. Такое решение вынесли присяжные суда в США, написало агентство Reuters.

Дело о киберпреступлениях рассматривал федеральный суд в Бостоне, штате Массачусетс. Заседание проходило во вторник, 17 февраля. По итогам слушания жюри присяжных вынесло Клюшину обвинительный вердикт.

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По данным журналистов, россиянина признали виновным в преступном сговоре и мошенничестве с применением электронных средств. Еще его обвинили в мошенничестве с ценными бумагами. Информацию о признании Клюшина виновным подтвердил его адвокат Максим Немцев.

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«Он был признан виновным», — сказал он в разговоре с РИА «Новости».

Бизнесмен Владислав Клюшин является учредителем IT-компании «М13». Его экстрадировали из Швейцарии в США по делу о взломе компьютерных сетей и махинациях с ценными бумагами. Инсайдерскую торговлю, как считают американские власти, Клюшин осуществлял на основании похищенной и непубличной информации с участием сообщников. Арестованного бизнесмена выдали США в декабре 2021 года. Своей вины предприниматель не признает.