Мир 13 января 2024, 08:45 Американские политологи забили тревогу из-за конфликта в Техасе WP: противостояние Техаса и Вашингтона на границах вызвало тревогу в США Amiran White/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Захват властями Техаса участка федеральной границы вызвал беспокойство среди американских экспертов. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Журналисты опросили ряд политологов и выяснили их мнение по поводу ситуации в Техасе на фоне миграционного кризиса.

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Профессор права в Университете Джорджа Мейсона Илья Сомин заявил, что конфликт в городе Игл-Пасс может привести к вооруженному противостоянию. Он предположил, что есть риск столкновения пограничного патруля и национальной гвардии.

По мнению политолога Кэла Джиллсона, республиканцы, сторонником которых является губернатор Техаса Грэг Эббот, хотят ограничить власть федерального правительства. Он добавил, что аргументы конгрессменов «мало чем отличающиеся от тех, которые приводила Конфедерация в преддверии Гражданской войны».

Эксперт по конституционному праву в Школе права Техасского университета Стив Владек отметил, что губернатор Техаса пытается устроить «драку» между погранслужбой и нацгвардией штата.

«Я думаю, не будет преувеличением сказать, что это самая откровенная конфронтация между штатом и федеральным правительством, которую мы видели со времен десегрегации», — указал эксперт.

Ранее нацгвардия Техаса из-за наплыва мигрантов захватила четырехкилометровый участок американской границы. Нацгвардейцы взяли под свой контроль парк Шелби, находящийся неподалеку от реки Рио-Гранде.