Американские политики опустились на колени в память о Джордже Флойде. Видео

Ведущие представители Демократической партии США, в числе которых спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, почтили память погибшего афроамериканца Джорджа Флойда. Они опустились на одно колено и, склонив голову, простояли так почти девять минут.

Среди почтивших память Флойда демократов были 80-летняя спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и другие законодатели-демократы. У них у всех на шее были африканские шарфы.

«Вы видите, как долго колено находилось на его шее», — сказала Пелоси. Соответствующую видеозапись опубликовало в YouTube издание The Hill. Позже фрагменты этого видео разлетелись по Сети.

Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе в конце мая после жесткого задержания полицейскими. полицейский Дерек Шовен коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею. Это продолжалось в течение восьми минут 46 секунд. Позже афроамериканец скончался в больнице. Его гибель спровоцировала массовые протесты сначала в Миннеаполисе, а затем и во всей стране. Они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией.

Власти всячески пытаются сгладить конфликт. Так, сначала мэр Миннеаполиса разрыдался на похоронах, а затем полицейских застали за мытьем ног темнокожим пасторам.