Американские политики опустились на колени в память о Джордже Флойде. Видео
Среди почтивших память Флойда демократов были 80-летняя спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и другие законодатели-демократы. У них у всех на шее были африканские шарфы.
«Вы видите, как долго колено находилось на его шее», — сказала Пелоси. Соответствующую видеозапись опубликовало в YouTube издание The Hill. Позже фрагменты этого видео разлетелись по Сети.
Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе в конце мая после жесткого задержания полицейскими. полицейский Дерек Шовен коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею. Это продолжалось в течение восьми минут 46 секунд. Позже афроамериканец скончался в больнице. Его гибель спровоцировала массовые протесты сначала в Миннеаполисе, а затем и во всей стране. Они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией.
Власти всячески пытаются сгладить конфликт. Так, сначала мэр Миннеаполиса разрыдался на похоронах, а затем полицейских застали за мытьем ног темнокожим пасторам.