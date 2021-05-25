Американские подлодки зафиксировали «загадочные движущиеся объекты» под водой

Военно-морские силы США нашли под водой некие объекты, которые движутся с большой скоростью, но объяснить это специалисты пока не могут. О загадочных объектах сообщило издание The Mirror.

По данным газеты, гидролокаторы засекли их за несколько недель до обнародования отчета Пентагона об НЛО. Издание напомнило и о летающих объектах, которые видели с военных кораблей. Аппараты двигались по странной траектории, написала газета, и развивали очень большую скорость, до которой современные самолеты разогнаться не могут.

На прошлой неделе бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама рассказал, что в секретных архивах американского ведомства есть фотографии летающих тарелок. Надзорный орган Пентагона перед представлением конгрессу материалов об НЛО проверит, как военные обрабатывали сообщения о неопознанных летающих объектах.

Накануне российский космонавт Андрей Борисенко объяснил случаи появления НЛО над США. По его словам, это могут быть природные явления или испытания секретной военной техники.