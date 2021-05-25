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    25 мая 2021, 11:15

    Американские подлодки зафиксировали «загадочные движущиеся объекты» под водой

    Андрей Иванов

    Военно-морские силы США нашли под водой некие объекты, которые движутся с большой скоростью, но объяснить это специалисты пока не могут. О загадочных объектах сообщило издание The Mirror.

    Американские подлодки зафиксировали «загадочные движущиеся объекты» под водой

    По данным газеты, гидролокаторы засекли их за несколько недель до обнародования отчета Пентагона об НЛО. Издание напомнило и о летающих объектах, которые видели с военных кораблей. Аппараты двигались по странной траектории, написала газета, и развивали очень большую скорость, до которой современные самолеты разогнаться не могут.

    На прошлой неделе бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама рассказал, что в секретных архивах американского ведомства есть фотографии летающих тарелок. Надзорный орган Пентагона перед представлением конгрессу материалов об НЛО проверит, как военные обрабатывали сообщения о неопознанных летающих объектах.

    Накануне российский космонавт Андрей Борисенко объяснил случаи появления НЛО над США. По его словам, это могут быть природные явления или испытания секретной военной техники.