Американские платежные системы предостерегли от нарушения санкций

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США предупредило операторов платежных систем о том, что принимая карты банков России и Белоруссии под санкциями, они могут их нарушить, сообщила «Газета.ru».

Ведомство опубликовало официальное пояснение 20 апреля. В нем сказано, что санкциями запрещается физическим и юридическим лицам в США, в том числе американским операторам платежных систем с использованием кредитных карт и американских банков-эквайеров, обрабатывать такие транзакции. Исключения могут составлять случаи, когда имеется разрешение со стороны Управления по контролю за иностранными активами.

При этом нарушителем санкций может также стать неамериканская компания, проводящая такие операции с картами российских и белорусских банков, попавших под санкции, на территории США. Бизнесу предлагается запрашивать банковские идентификационные номера, связанные с иностранными финансовыми учреждениями.

Ранее в посольстве России в США назвали новый пакет санкций абсурдом и признаком отчаяния американского руководства. Глава Минфина РФ Антон Силуанов предупредил участников встречи G20, что ограничения могут повлиять на уровень инфляции во всем мире.