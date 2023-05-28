Мир 28 мая 2023, 20:56 Американские патрули усилят охрану вокзала Нюрнберга после драки своих солдат с полицией Патрули США поставили на охрану вокзала Нюрнберга из-за драки солдат с полицейскими U.S. Department of Defense

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Патрули военной полиции США привлекли к охране правопорядка на главном железнодорожном вокзале в Нюрнберге. Его считают одним из самых опасных в Германии, сообщила газета Münchner Mercur.

По данным издания, решение задействовать военную полицию США к обеспечению порядка приняли после январского инцидента на вокзале. Тогда три американских солдата, которые проходили службу на базе в Баварии, поругались между собой. Сотрудники федеральной полиции ФРГ стали их разнимать, однако американцы избили их. В итоге девять полицейских задержали солдат США.

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Согласно нововведению, американские патрули будут выходить на охрану вокзала по выходным дням. Новая концепция безопасности, которую приняли власти Нюрнберга, предусматривает также установку дополнительного числа видеокамер на территории вокзала. В 2022 году он стал третьим среди вокзалов ФРГ по количеству совершенных на их территории преступлений.