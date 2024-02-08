Мир 08 февраля 2024, 18:43 Американские палеонтологи обнаружили два новых вида древних акул в Мамонтовой пещере

Читать 360tv в

Американские палеонтологи открыли два новых вида древних акул — Troglocladodus tripblei и Glikmanius careforum. Окаменелости нашли в Национальном парке Мамонтовой пещеры в Кентукки, сообщила Общественная Служба Новостей.

Эти акулы существовали до образования суперконтинента Пангея и жили 325 миллионов лет назад. Ученые установили, что животные достигали в длине 3,6 метра и имели раздвоенные зубы.

Реклама

Отмечается, что древние акулы охотились вблизи берега на древнем морском пути, который в то время соединял Северную Америку, Европу и Африку.