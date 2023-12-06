Мир 06 декабря 2023, 22:29 Американские моряки сбили беспилотник на юге Красного моря Al Jazeera: эсминец ВМС США сбил летевший к нему БПЛА на юге Красного моря Фото: U.S. Navy

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Эсминец ВМС США Mason сбил беспилотник, летевший в его направлении, на юге Красного моря. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на анонимного чиновника из Пентагона.

По его словам, аппарат запустили из Йемена, с территории, которую контролирует мятежное движение «Ансар Аллах».

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Два дня назад Центральное командование Пентагона сообщило, что в международных водах южной части Красного моря за сутки четырем атакам подверглись три коммерческих судна. В ведомстве заявили, что за атаками стоят хуситы из Йемена, которые «полностью организованы Ираном». Командование предупредило, что рассмотрит подходящий ответ в координации с союзниками.

Ранее йеменское шиитское движение атаковало американский эсминец Carney с помощью БПЛА и ракет, а также напало на британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе. Позже группировка хуситов заявила, что напала на «два израильских корабля».

До этого представитель хуситов Яхья Сариа предупреждал, что они возобновят боевые действия против Израиля, если тот снова нанесет удары по сектору Газа.