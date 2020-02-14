    14 февраля 2020, 13:16

    Американские летчики смогут одеваться по религии

    Ольга Ситникова

    Военно-воздушные войска США составили обновленные требования по дресс-коду. Теперь летчики могут носить религиозные атрибуты одежды. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда» со ссылкой на CNN.

    Американские военные-мусульмане и сикхи будут служить ВВС в привычном для них виде. На прошлой неделе появилась новая инструкция, которая позволяет носить тюрбаны, бороды, хиджабы. Однако выглядеть летчик должен «аккуратно и консервативно».

    Директор по национальным коммуникациям Совета американо-исламских отношений Ибрагим Хупер поддержал инициативу ВВС и посчитали ее шагом к религиозному примирению.