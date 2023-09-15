Мир 15 сентября 2023, 12:27 Американские космические войска в течение года разместят на базе в Японии Космические войска США в течение года создадут подразделение в Японии United States Air Force

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Космические войска США появятся на территории Японии в течение года. Об этом сообщила газета Sankei Shimbun, ссылаясь на свой источник в подразделениях.

По данным японских журналистов, отдельное подразделение космических сил США появится на базе Йокота близ Токио. Решение о сотрудничестве с Пентагоном в этой сфере Япония приняла из-за запусков ракет со стороны КНДР.

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«Мы будем укреплять силы США в Японии во все более важной космической сфере и расширять сотрудничество с силами самообороны. Япония, США и Южная Корея также поддержат немедленный обмен информацией о запусках северокорейских ракет», — указали в публикации.

Американское подразделение будет числиться в Индо-Тихоокеанских космических силах США на Гавайях. Об этом газете рассказал командующий подразделением Энтони Масталир.

В августе КНДР попытались осуществить запуск ракеты-носителя со спутником-шпионом. Однако на этапе полета третьей ступени произошла нештатная ситуация, обломки аппарата упали в Желтое и Восточно-Китайское моря и Тихий океан.