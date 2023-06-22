Мир 22 июня 2023, 05:18 Американские косметологи начали делать клиентам «трупные» уколы NYP: косметологи в США начали вводить своим клиентам инъекции из тканей умерших людей Pxhere

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Некоторые клиники в США стали практиковать применение необычного способа сохранения молодости пациентов. По информации New York Post, людям начали вводить инъекции из тканей мертвых людей.

Как уточняется, как минимум одна американская компания стала использовать такую методику. Такие инъекции там называют Renuva. Пациенты клиник оставляют положительные отзывы о новейшей процедуре. По их словам, кожа действительно меняется лучше, чем от филлеров.

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Результат от таких инъекций, по уверениям косметологов, может держаться годами. Эффект от стандартных филлеров клиент может наблюдать всего до полугода. Многие клиенты соглашаются на этот метод сохранения молодости в погоне за лучшим качеством кожи.

Стоимость такой процедуры достаточно высока — она составляет несколько тысяч долларов. При этом пластический хирург Даррен Смит отметил, что извлечение собственного жира пациента обходится дешевле, чем Renuva, и требует только быстрой процедуры перед самой инъекцией.

Также в материале отмечается, что компания не афиширует тот факт, что новейшая инъекция получена из трупов.

Для того, чтобы сохранить красоту и здоровье кожи важно правильно подбирать и уходовую, и декоративную косметику. Для этого нужно обращать внимание на состав средств. В частности, летом стоит избегать тех продуктов, в составе которых есть эфирные масла, зонтичные растения, ретиноиды, предупредила врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова.