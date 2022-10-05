Американские консерваторы выступили под российским флагом против помощи Украине | 360°

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Американские консерваторы выступили под российским флагом против помощи Украине

WP: в США консерваторы опубликовали твит с российским флагом против помощи Украине

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Мировая конференция консервативного действия опубликовала в Twitter пост с призывом к Демократической партии США отказаться от «подарков» Украине. Текст разместили на фоне российского флага. Об этом написала газета Washington Post.

Спустя несколько часов публикацию удалили.

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«Мировая конференция консервативного действия призвала демократов прекратить „делать подарки“ Украине», — говорится в статье.

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Причем в заявлении конференция выразила поддержку Украине, но попросила США не участвовать в этом, не задействовать «в борьбе с Владимиром Путиным» американских налогоплательщиков.

Сообщается, что эти взгляды разделяют многие видные члены Республиканской партии.

Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета помощи на общую сумму 625 миллионов долларов. В него войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, которыми обстреливают, в том числе, Запорожскую область и Донецк.

Однако США неоднократно отказывались поставлять Вооруженным силам Украины более серьезное вооружение и технику, например, истребители F-16 и ракеты большой дальности. В Белом доме опасаются возможной реакции России.

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