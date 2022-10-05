Американские консерваторы выступили под российским флагом против помощи Украине | 360°

Мир 05 октября 2022, 08:33 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Американские консерваторы выступили под российским флагом против помощи Украине WP: в США консерваторы опубликовали твит с российским флагом против помощи Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мировая конференция консервативного действия опубликовала в Twitter пост с призывом к Демократической партии США отказаться от «подарков» Украине. Текст разместили на фоне российского флага. Об этом написала газета Washington Post.

Спустя несколько часов публикацию удалили.

Реклама

«Мировая конференция консервативного действия призвала демократов прекратить „делать подарки“ Украине», — говорится в статье.

Реклама

Причем в заявлении конференция выразила поддержку Украине, но попросила США не участвовать в этом, не задействовать «в борьбе с Владимиром Путиным» американских налогоплательщиков.

Сообщается, что эти взгляды разделяют многие видные члены Республиканской партии.

Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета помощи на общую сумму 625 миллионов долларов. В него войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, которыми обстреливают, в том числе, Запорожскую область и Донецк.

Однако США неоднократно отказывались поставлять Вооруженным силам Украины более серьезное вооружение и технику, например, истребители F-16 и ракеты большой дальности. В Белом доме опасаются возможной реакции России.

0 0 0 0 0 0