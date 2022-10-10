Американские конгрессмены представят законопроект о приостановке продажи оружия Саудовской Аравии | 360°

Мир 10 октября 2022, 09:12 Поделиться Telegram

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Viber Американские конгрессмены представят законопроект о приостановке продажи оружия Саудовской Аравии Politico: Конгресс рассмотрит законопроект о приостановке продажи оружия Саудовской Аравии defense.gov

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Американские политики разработали проект закона о приостановке продажи оружия США в Саудовскую Аравию. Об этом сказано в статье сенатора-демократа от штата Коннектикут Ричарда Блюменталя, а также конгрессмена-демократа от штата Калифорния Ро Ханны. Материал опубликован в газете Politico.

«Мы предложим во вторник двухпалатный законопроект в сенате и палате представителей США, который немедленно остановит все продажи американского оружия Саудовской Аравии», — говорится в статье.

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Авторы заявили, что Саудовская Аравия в данный момент сильно зависит от помощи Штатов в области обороны. Страна покупает большую часть своих вооружений именно у США. Сенатор и конгрессмен указали на зависимость королевства от американских компаний при создании местной оборонной промышленности, у сторон есть общие предприятия.

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По мнению политиков, все эти факторы и законопроект должны побудить саудитов вернуться за стол переговоров со Штатами.

«Саудовская Аравия вступила в сговор с Россией, приняв решение сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в день на встрече ОПЕК+, тем самым повысив цену на газ в пользу России», — заявили авторы документа.

Ранее ОПЕК+ решила уменьшить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, за базу отсчета хотят взять согласованные на август уровни производства. Организация объяснила свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики, а также прогнозами по рынку нефти.

Американский президент Джо Байден заявил, что считает такое решение недальновидным и разочаровывающим. По его словам, администрация Белого дома обсудит с Конгрессом дополнительные инструменты и варианты сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК.

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