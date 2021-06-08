Американские конгрессмены попросят у МОК отказаться от проведения Олимпиады в Пекине

Место проведения XXIV зимней Олимпиады снова предложили сменить. Законодатели из США намерены призвать Международный олимпийский комитет к поиску альтернативных городов для соревнований.

Резолюцию в нижнюю палату Конгресса внесли республиканцы Майкл Маккол и Майк Галлахер, а также представители демократов Грегори Микс и Том Малиновски, сообщил ТАСС. Они хотят, чтобы ОИ-2022 перенесли из Пекина в другое место из-за якобы продолжающихся репрессий против уйгуров со стороны властей Китая.

«[Необходимо] инициировать срочный процесс поиска альтернативных объектов для проведения Олимпиады, если преследования уйгуров и другие нарушения продолжатся», — отмечено в документе.

Американские конгрессмены полагают, что в МОК должны пояснить политику комитета о связи игр с нарушениями прав человека. Принцип нахождения Олимпиады вне политики не должен означать игнорирование данной темы.

Ранее бойкотировать зимние Игры призывали канадские и норвежские политики, за это выступали и представители около 200 правозащитных организаций разных стран. Скандал разразился из-за массовых репрессий в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, которые приписывают КНР.

Пекин примет XXIV зимнюю Олимпиаду в феврале 2022 года. Китайскую столицу выбрали местом проведения Игр на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.