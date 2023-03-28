28 марта 2023, 08:52
Американские конгрессмены поддержали отмену преференций для Китая как развивающейся страны
Палата представителей США одобрила лишение Китая статуса развивающейся страны
Члены палаты представителей конгресса США единогласно одобрили законопроект об отмене статуса Китая как развивающейся страны и положенных ему преференций. Об этом сообщил ТАСС.
Конгрессмены Янг Ким и Джерри Коннолли обвинили КНР в злоупотреблении статусом, получении помощи и займов от международных организаций. Они внесли законопроект, которым предложили США не указывать Китай развивающимся государством в любом договоре и международном соглашении, а также выступать против такого статуса на международной арене. Эту страну, по мнению авторов инициативы, нужно перевести в разряд государств с доходами выше среднего уровня, высокого уровня или причислять к развитым государствам. За принятие закона проголосовали 415 членов палаты представителей.
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НАТО в своей новой стратегической концепции объявил Китай и Россию угрозой безопасности. Власти США также внесут КНР в стратегию своей национальной кибербезопасности. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев предупредил, что американские власти вслед за попытками надавить на российское государство возьмутся за китайское.
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