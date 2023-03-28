Мир 28 марта 2023, 08:52 Американские конгрессмены поддержали отмену преференций для Китая как развивающейся страны Палата представителей США одобрила лишение Китая статуса развивающейся страны РИА «Новости»

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Члены палаты представителей конгресса США единогласно одобрили законопроект об отмене статуса Китая как развивающейся страны и положенных ему преференций. Об этом сообщил ТАСС.

Конгрессмены Янг Ким и Джерри Коннолли обвинили КНР в злоупотреблении статусом, получении помощи и займов от международных организаций. Они внесли законопроект, которым предложили США не указывать Китай развивающимся государством в любом договоре и международном соглашении, а также выступать против такого статуса на международной арене. Эту страну, по мнению авторов инициативы, нужно перевести в разряд государств с доходами выше среднего уровня, высокого уровня или причислять к развитым государствам. За принятие закона проголосовали 415 членов палаты представителей.

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НАТО в своей новой стратегической концепции объявил Китай и Россию угрозой безопасности. Власти США также внесут КНР в стратегию своей национальной кибербезопасности. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев предупредил, что американские власти вслед за попытками надавить на российское государство возьмутся за китайское.