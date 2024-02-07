07 февраля 2024, 06:32
Американские конгрессмены отклонили отдельный пакет помощи Израилю
Палата представителей США проголосовала против законопроекта о помощи Израилю
Члены палаты представителей не поддержали альтернативный законопроект о выделении денег на помощь Израилю отдельно от Украины. Об этом сообщили «Известия».
Недовольные компромиссным вариантом бюджета конгрессмены разработали свой законопроект — об отдельном пакете помощи Израилю на 14 миллиардов долларов. Для того, чтобы принять его, требовались голоса двух третей членов палаты представителей. Однако набрать их не удалось — на голосовании 6 февраля инициативу поддержали 250 политиков, против нее выступили 180 человек.
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Законопроект о дополнительном финансировании внес сенат. Он предложил выделить Украине 60,06 миллиарда, Израилю — 14,1 миллиарда, на укрепление границы с Мексикой — 20,2 миллиарда, повышение военного потенциала США в Азии — 2,58 миллиарда. Спикер палаты представителей Майк Джонсон предупредил, что этот проект провалится.
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