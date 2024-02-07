Мир 07 февраля 2024, 06:32 Американские конгрессмены отклонили отдельный пакет помощи Израилю Палата представителей США проголосовала против законопроекта о помощи Израилю Ilan Assayag/JINI/globallookpress

Читать 360tv в

Члены палаты представителей не поддержали альтернативный законопроект о выделении денег на помощь Израилю отдельно от Украины. Об этом сообщили «Известия».

Недовольные компромиссным вариантом бюджета конгрессмены разработали свой законопроект — об отдельном пакете помощи Израилю на 14 миллиардов долларов. Для того, чтобы принять его, требовались голоса двух третей членов палаты представителей. Однако набрать их не удалось — на голосовании 6 февраля инициативу поддержали 250 политиков, против нее выступили 180 человек.

Реклама

Законопроект о дополнительном финансировании внес сенат. Он предложил выделить Украине 60,06 миллиарда, Израилю — 14,1 миллиарда, на укрепление границы с Мексикой — 20,2 миллиарда, повышение военного потенциала США в Азии — 2,58 миллиарда. Спикер палаты представителей Майк Джонсон предупредил, что этот проект провалится.