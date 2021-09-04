Американские компании прекратили продажу ракет с российскими двигателями

Корпорации Lockheed Martin и Boeing из Соединенных Штатов больше не будут продавать тяжелые ракеты Atlas V с установленными на них российскими двигателями РД-180. Об этом сообщил сайт ArsTechnica.

По данным сайта, ракеты Atlas V выведут из эксплуатации в 2025 году. Их заменят тяжелыми носителями Vulcan с американскими двигателями BE-4 первой ступени. Их создали инженеры компании Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса. Впереди у Аtlаs V еще 29 стартов.

Год назад представитель пресс-службы американской компании United Launch Alliance (ULA) Джули Арнольд сообщил о планах по выводу устаревших ракет с двигателями из России из эксплуатации. Двигатели РД-180 продолжат использовать в России, где их будут устанавливать на ракеты среднего класса «Союз-6» и сверхтяжелые ракеты «Енисей».

По контракту, который United Launch Alliance заключила с «Энергомашем», в прошлом году российское предприятие поставило в США шесть ракетных двигателей РД-180.