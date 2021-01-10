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    10 января 2021, 15:02

    Американские кинокритики назвали лучший фильм 2020 года

    Андрей Иванов

    Национальное общество кинокритиков США назвало лучшим фильмом прошедшего года картину китайского режиссера Хлои Чжао «Земля кочевников» с Фрэнсис Макдорманд в главной роли. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

    Чжао победила в номинации «Лучший режиссер», а Фрэнсис Макдорманд — в номинации «Лучшая актриса». Кинокритики особо отметили работу оператора фильма Джошуа Джеймса Ричардса.

    Картина рассказывает историю 60-летней американки по имени Ферн, которая осталась без работы и без дома, когда в ее небольшом городе из-за кризиса закрылась единственная фабрика. Она грузит свои вещи в фургон и становится одной из племени современных кочевников, которые колесят по штатам в поисках сезонной работы.

    «Земля кочевников» получила главный приз Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва».