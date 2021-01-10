Американские кинокритики назвали лучший фильм 2020 года

Чжао победила в номинации «Лучший режиссер», а Фрэнсис Макдорманд — в номинации «Лучшая актриса». Кинокритики особо отметили работу оператора фильма Джошуа Джеймса Ричардса.

Картина рассказывает историю 60-летней американки по имени Ферн, которая осталась без работы и без дома, когда в ее небольшом городе из-за кризиса закрылась единственная фабрика. Она грузит свои вещи в фургон и становится одной из племени современных кочевников, которые колесят по штатам в поисках сезонной работы.

«Земля кочевников» получила главный приз Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва».