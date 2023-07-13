Мир 13 июля 2023, 23:15 Американские кассетные боеприпасы доставили на Украину Пентагон: кассетные боеприпасы США уже прибыли на Украину РИА «Новости»

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Переданные украинской стороне кассетные боеприпасы из США уже прибыли в страну. Об этом заявил директор операций объединенного штаба американского военного ведомства Дуглас Симс. Его слова передала газета «Известия».

«Наши кассетные боеприпасы уже там», — сказал он.

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Он отметил, что такой вид боевых снарядов поступил Киеву не только от Вашингтона, но и от «третьих стран».

О получении кассетных бомб также сообщил бригадный генерал украинской армии Александр Тарнавский. По его словам, боевики ВСУ пока не использовали поставленное оружие.

Ранее США во время саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе подтвердили свое намерение передать эти вооружения украинской стороне. Президент Украины Владимир Зеленский обещал, что ВСУ станут использовать их только для ударов по стратегическим военным объектам.

При этом ВСУ выпустили снаряды по Токмаку в Запорожской области. По предварительной информации, боеприпасы националистов были кассетными. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на действия боевиков Украины призвал «расчехлить» арсеналы кассетных снарядов России.