Американские избиратели отказались интересоваться Китаем и Россией

До нынешних президентских выборов, которые пройдут 3 ноября, местный электорат в целом был достаточно аполитичен. Зачастую граждане даже не знали имена тех, кто занимается управлением в их городе или округе.

Однако с приходом пандемии американцы увидели роль властей в жизни общества. Теперь граждане США больше заинтересовались внутренней политикой страны.

«Конечно, некоторые люди искренне верят во вмешательство российских или китайских спецслужб, но это логично — РФ и КНР было бы странно пройти мимо возможности оказать влияние на ситуацию в США, тогда бы их просто перестали уважать», — сказал политик.

Несмотря на это среди американцев нет массового интереса к международным проблемам. Хотя кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден часто пытаются представить друг друга в качестве «агентов влияния»: Кремля, Пекина или иных сил.