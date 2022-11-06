Мир 06 ноября 2022, 20:57 Американские IT-эксперты обвинили Россию во вмешательстве в выборы в конгресс США — СМИ NYT: IT-эксперты США обвинили Россию в попытке вмешаться в выборы в конгресс Pixabay

Читать 360tv в

Американские специалисты в области цифровой безопасности заявили, что Россия якобы пытается вмешаться в промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут в США на следующей неделе. Об этом написала газета The New York Times.

«Исследователи выявили серию российских информационных операций по влиянию на американские выборы и для возможного ослабления поддержки Украины», — говорится в материале издания.

Реклама

Собеседники газеты заявили, что нынешнее вмешательство со стороны России значительно меньше, по сравнению с президентскими выборами в 2016 году. Американские эксперты считают, что цель России — «разжигать злость среди консервативных избирателей и подрывать доверие к американской системе выборов». Также, по мнению специалистов, Россия пытается ослабить поддержку Украины со стороны США.

Реклама

Политологи прогнозируют провал Демократической партии США на предстоящих выборах. Немалую лепту в низкие шансы демократов на победу внес президент Джо Байден и его «разлагающийся мозг». В СМИ его назвали «до мозга коррумпированным и недееспособным» из-за его постоянных оплошностей.