Американские истребители перехвалили иранский пассажирский самолет

Два истребителя ВВС США F-15 перехватили пассажирский самолет. Инцидент произошел в небе над Сирией. Пострадавших нет.

Гражданский самолет иранской авиакомпании Mahan Air летел из Тегерана в Бейрут. По данным телеканала Al Mayadeen, самолет перехватили американские истребители над 55-километровой бесполетной зоной в районе пограничного пункта на границе с Ираком.

Пилот пассажирского самолета быстро сориентировался. Он резко сменил высоту, чтобы избежать столкновения с истребителями. Самолет экстренно приземлился в Бейруте.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что страна примет необходимые меры после изучения всех обстоятельства происшествия.

«Детали этого происшествия изучаются. После сбора данных будут приняты политические и правовые меры», — приводит его слова РИА «Новости».

Он добавил, что постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи уже сообщил генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что за любое происшествие, которое случится с самолетом во время его возвращения, Иран будет считать виновными США. Такое же заявление было продублировано послу Швейцарии, представляющему интересы США.