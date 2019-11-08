Американские истребители не оправдали надежд внутри страны и за рубежом

Виктор Баранец заявил, что американская авиационная промышленность столкнулась с проблемами при пользовании новыми моделями истребителей.

Он объяснил, что обещания изготовителей не соответствуют реальному положению. Так «целыми группами пилоты американских ВВС отказываются летать на F-22, потому что-то электроника выходит из строя, то пилоты начинают задыхаться».

Проблемы возникли также при попытках продать за рубеж истребители-бомбардировщики F-35. По словам обозревателя, ряд стран отказался от покупки этих самолетов.

«Они взяли маленькие порции, попробовали и сказали „до свидания“. Потому что ваша реклама не соответствует реальному состоянию и характеристикам самолета», — объяснил Баранец.

Также эксперт отметил элемент соревновательности между двумя авиационными школами: российской и американской. Он заявил, что Россия показывает себя в этой гонке с лучшей стороны.