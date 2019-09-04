Американские истребители F-16 подешевели для Софии на 56 млн долларов

Глава оборонного ведомства Болгарии Красимир Каракачанов рассказал, что американские конгрессмены одобрили выделение 56 миллионов долларов в качестве военной помощи Софии. Эти деньги должны частично компенсировать средства, потраченные на обновление авиабазы «Граф Игнатьев». С 2023 года именно там будут базироваться истребители F-16 Block 70.