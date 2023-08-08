08 августа 2023, 23:13
Американские генералы встревожились из-за возможностей российских АПЛ
Экс-агент ЦРУ Джонсон: генералы США забыли про Украину и боятся угрозы российских АПЛ
Американские генералы уже перестали задумываться об Украине, теперь они удивляются колоссальным возможностям атомного подводного флота России, который может уничтожить США. Об этом сообщил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с Redacted.
«Обратите внимание, что они перестали говорить о „поражении“ России от Украины. <…> О чем они действительно сейчас думают, так это о мощных российских АПЛ. В мире только две страны с такими субмаринами — Россия и США», — заявил он.
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Также Джонсон обратил внимание, что российская сторона превосходит американскую армию в этой сфере, потому что имеет беспилотный подводный флот, способный нести ядерные вооружения и атаковать территорию США. По мнению экс-агента ЦРУ, у Вашингтона нет возможности предупредить подобную угрозу или защититься от вероятных рисков.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что российский беспилотный подводный аппарат «Пасейдон» способен доставить ядерную боевую часть почти в любую точку планеты. Он отметил, что скорость выпущенной комплексом торпеды способна достичь 200 километров в час.
Ядерное оружие
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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