Мир 08 августа 2023, 23:13 Американские генералы встревожились из-за возможностей российских АПЛ Экс-агент ЦРУ Джонсон: генералы США забыли про Украину и боятся угрозы российских АПЛ РИА «Новости»

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Американские генералы уже перестали задумываться об Украине, теперь они удивляются колоссальным возможностям атомного подводного флота России, который может уничтожить США. Об этом сообщил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с Redacted.

«Обратите внимание, что они перестали говорить о „поражении“ России от Украины. <…> О чем они действительно сейчас думают, так это о мощных российских АПЛ. В мире только две страны с такими субмаринами — Россия и США», — заявил он.

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Также Джонсон обратил внимание, что российская сторона превосходит американскую армию в этой сфере, потому что имеет беспилотный подводный флот, способный нести ядерные вооружения и атаковать территорию США. По мнению экс-агента ЦРУ, у Вашингтона нет возможности предупредить подобную угрозу или защититься от вероятных рисков.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что российский беспилотный подводный аппарат «Пасейдон» способен доставить ядерную боевую часть почти в любую точку планеты. Он отметил, что скорость выпущенной комплексом торпеды способна достичь 200 километров в час.