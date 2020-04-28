Американские фермеры начали усыплять птицу и скот из-за закрытия мясокомбинатов
В Соединенных Штатах в связи с закрытием мясокомбинатов фермерам приходится массово усыплять кур, свиней и крупный рогатый скот. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, производство свинины пострадало сильнее всего. Свиней, в отличие от крупного рогатого скота, пасущегося на пастбищах, содержат в отапливаемых амбарах. Усыпленных животных либо отправляют на мусорные полигоны, либо закапывают в землю.
В птицеводстве наблюдаются аналогичные проблемы. Более 60 тысяч кур пришлось усыпить на одной ферме в Миннесоте.