Американские феминистки обвинили Владимира Путина в сексизме из-за журналистки CNBC

В США президента России Владимира Путина раскритиковали за беседу с журналисткой CNBC. На российского лидера набросились американские радикальные феминистки.

Путина уличили в mansplaining, сообщила в своем Telegram-канале российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева. Термин означает проявление сексизма, когда мужчина ведет с женщиной снисходительную беседу якобы из-за изначального превосходства над ее интеллектом.

Президент РФ разговаривал с Хэдли Гэмбл с CNBC. Скабеева заметила, что Хэдли понравился комплимент от Путина в свой адрес. Телеканал CNN озвучил иную реакцию от американских феминисток.

Российские СМИ указали на невнимательность Хэдли Гэмбл в ходе с интервью с российским лидером. Журналистка не дослушивала ответы Владимира Путина и в спешке задавала новые вопросы.