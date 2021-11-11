Американские F-35A получат термоядерные бомбы для нанесения ударов по России

Истребители пятого поколения F-35A Lightning II США получат термоядерные бомбы B61-12 для нанесения ударов по России. Об этом говорится в материале журнала Popular Mechanics.

B61-12, как отмечает издание, представляет собой тактическую ядерную бомбу. Она предназначена для высокоточного поражения защищенных укрытий противника. В тротиловом эквиваленте мощность оружия не превышает 50 килотонн, утверждается в статье.

«На какие цели мог бы сбросить ядерную бомбу F-35A? <…> Одной из его целей может быть российский командный пункт управления ракетным вооружением, нанесение по которому ядерного удара разорвет цепочку командования между Москвой и ее тактическими ядерными силами», — сказано в статье. Там также указано, что благодаря подавляющей неядерной огневой мощи США трудно представить, чтобы страна использовали ядерное оружие против неядерных целей.

B61-12, как отмечается, может также быть использована для уничтожения штабных частей, пунктов сбора вооруженных сил и складов с оружием. Использование тактического ядерного оружия, как допускают авторы материала, может спровоцировать применение стратегического.

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу рассказал о создании ракетной системы С-550. Боеголовки могут сбивать цели в ближнем космосе и перехватывать вражеские ракеты в радиусе до 600 километров. В скором времени отечественные войска получат первый серийный образец. Среди других достижений российских военных специалистов — ударные беспилотники, противотанковые системы и устройства имитации поражения военной техники.