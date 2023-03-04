Мир 04 марта 2023, 12:19 «Американские Эмираты»: Полянский пошутил об оговорке Жан-Пьер о Российской Народной Республике Зампостпреда Полянский высмеял Жан-Пьер за оговорку о Российской Народной Республике White House

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Допущенная пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер ошибка при упоминании России стала предметом шуток. В своем выступлении перед журналистами официальный представитель администрации президента США назвала страну Российской Народной Республикой. Первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский на своей странице в Twitter жестко сыронизировал над заявлением.

Он предложил не останавливаться и поменять политическое устройство других стран.

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«Должно быть, это враг Объединенных Американских Эмиратов и Британской Конфедерации!» — написал дипломат и прикрепил видео с выступлением Жан-Пьер.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила оговорку пресс-секретаря Белого дома весьма кратко.

«Зомби-апокалипсис», — написала она.

Россия в словах пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер превратилась в «Народную Республику» во время ее сообщения о планах президента США Джо Байдена на следующую неделю, где он встретится с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Дополнительную иронию оговорке придает то, что представитель Белого дома зачитывала свою речь по бумаге.