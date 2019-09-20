Американские эксперты рассказали о бессилии США перед Россией

Эксперты подчеркивают, что Пентагон сосредоточился на разработке наступательных вооружений, а оборонительному потенциалу внимания уделяется недостаточно. По мнению сотрудников Центра, программа гиперзвукового оружия в США «страдает от перекосов»: только 6% от ее бюджета планируется выделить на оборону. Объясняется это тем, что ударные системы обходятся дешевле. Кроме того, они проще в разработке.

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«Пусть наступательное вооружение и требует меньших затрат, его наличие ничуть не отменяет потребности в сильной обороне, а ее у США в настоящий момент нет», — сказано в опубликованном материале.

Прекращение действия договора РСМД поставило Вашингтон в довольно опасную ситуацию, считают эксперты. С их точки зрения, противники Соединенных штатов теперь могут «ударить первыми либо нанести упреждающий удар по системам доставки ядерного оружия».

Быстро меняющаяся геополитическая реальность высвечивает риски, вытекающие из отсутствия у США жизнеспособной защиты от гиперзвукового оружия, поясняют Гаррисон и Ланн.

Они считают, что перераспределение средств Пентагона может решить проблему систем гиперзвуковой обороны. При этом американской администрации необходимо следить за расходованием оборонного бюджета, так как военное ведомство США «печально известно своими тратами на системы ПРО в миллиарды долларов без должной отдачи».