Американские эксперты назвали сценарий превентивного удара НАТО по Калининграду

Сценарий предусматривает, что действующая в составе НАТО армия Польши нейтрализует российские баллистические ракеты «Искандер». Это необходимо, чтобы Москва не смогла вести «ограниченную ядерную войну». Чтобы избавиться от ракет, польской армии предложено использовать опыт уничтожения иракских «Скадов» Р-17 — их нейтрализовали во время войны в Персидском заливе.

В исследовании американского Военно-морского аналитического центра сказано, что силы НАТО могут также нанести урон инфраструктуре порта Балтийск и кораблям Балтийского флота, которые там находятся. При этом, по мнению авторов этого сценария, ключевым препятствием для захвата Калининграда являются российские системы ПВО С-400. Они способны нанести удар по большей части воздушного пространства Польши и несут угрозу любой поддержке с воздуха со стороны Североатлантического альянса.

Поэтому С-400 тоже нужно будет уничтожить. Эксперт отметил, что сейчас ВВС Польши работают над решением этой проблемы, однако оно «может занять какое-то время». Как только эти препятствия будут устранены, НАТО нужно будет «ликвидировать российские войска в Калининграде, чтобы защитить государства Балтии».

Авторы статьи уверены, что существенную роль в этой операции сыграют скорость и внезапность. При этом начальные позиции расположения польских войск, с которых они должны будут напасть на Калининградскую область, непростые. Тем военным, которые будут сосредоточены на границе с Россией, придется пересечь густые леса и озера. Аналитики отметили, что в нападении должны принимать участие лучшие польские военные части — в общей сложности не менее 30 тысяч человек.

При этом авторы отметили, что передислокация российской артиллерии из города Гусева и концентрированные артиллерийские удары стали бы эффективным средством, которое позволило бы затормозить продвижение частей польских военных еще до того, как они пересекли бы границу.

Чтобы окончательно одержать «решительную победу» и достигнуть запланированных стратегических целей, НАТО должен уничтожить оставшиеся российские силовые элементы в регионе. Несмотря на описанный сценарий, аналитики считают, что полномасштабная война в Калининградской области сейчас маловероятна.