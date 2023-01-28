Мир 28 января 2023, 12:23 Американские аналитики назвали четыре шага для завершения конфликта на Украине Аналитики центра RAND: у США есть четыре политических инструмента для разрешения конфликта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Затягивание украинского конфликта невыгодно США. К такому выводу пришли аналитики исследовательского центра RAND Сorporation. Эксперты предупредили о последствиях затяжного кризиса и назвали четыре шага, которые могли бы сделать власти США для завершения конфликта на Украине.

Аналитики заявили, что НАТО может быть вовлечен в ядерный конфликт с Россией, чего так боятся и не хотят США. Далее эксперты отметили, чем больше военной помощи оказывают Соединенные Штаты и их союзники Киеву, тем больше растет нагрузка на их бюджеты. Также специалисты RAND предупредили о глобальном продуктовом и энергетическом кризисе.

Реклама

Чтобы избежать подобного сценария, аналитики предложили властям США четыре инструмента для урегулирования украинского конфликта.

Первый — обещать Киеву военную поддержку с одним условием. Сначала — мирные переговоры. Второй шаг — взять на себя обязательства по обеспечению безопасности страны. Третий — гарантировать нейтралитет Украины, последний — смягчить антироссийские санкции.

Ранее европейцев предупредили, к чему может привести затяжной конфликт на Украине. В частности, об энергетическом кризисе, который приведет Европу к опасной зависимости от американского природного газа.