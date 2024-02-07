Мир 07 февраля 2024, 03:19 Американские дипломаты заявили о проблемах для репутации США из-за Украины NYT: американские дипломаты указали на удар по репутации из-за поддержки Украины Pixabay

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Группа из ряда послов США в странах Индо-Тихоокеанского региона предложила конгрессу принять законопроект о финансировании Украины и Израиля, обосновав такие меры риском для американской стороны потерять доверие союзников. Об этом заявили журналисты газеты The New York Times.

«Правительства [партнеров США] наблюдают за тем, что мы делаем в этот поворотный момент истории — время, когда решения, которые мы принимаем сейчас, будут иметь долгосрочные последствия на долгие годы», — написали девять дипломатов в письме.

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Они отметили, что американские союзники желают видеть США рядом, когда «дела будут идти плохо».

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что его инициатива о выделении денег для Украины и безопасности границ США может даже не добраться до голосования в сенате. Лидер Штатов назвал эти реформы самыми жесткими.