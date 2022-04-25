Американские дипломаты в течение недели начнут возвращаться на Украину

Американские дипломаты могут вернуться на Украину в течение недели, сообщило агентство Associated Press. Об этом на встрече с президентом Владимиром Зеленским объявили госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

Их визит состоялся в воскресенье. Во время переговоров американские чиновники пообещали Владимиру Зеленскому возобновление дипотношений. Предполагается, что американские дипломаты начнут возвращаться на Украину в течение ближайшей недели, а в понедельник Джо Байден объявит имя кандидата на пост посла США на Украине — Бриджит Бринк. При этом само посольство США в Киеве пока будет закрыто.

Кроме того, Украине пообещали выделение военной помощи. Блинкен и Остин сообщили Зеленскому, что США предоставят более 300 миллионов долларов в виде иностранного военного финансирования и одобрят продажу боеприпасов на сумму 165 миллионов долларов.