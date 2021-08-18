Американские дипломаты уничтожили паспорта связанных с ними афганцев

Сотрудники посольства Соединенных Штатов в Афганистане в преддверии эвакуации уничтожили паспорта некоторых местных жителей, чтобы защитить людей от талибов*. Об этом телеканалу CNN рассказали в офисе конгрессмена Энди Кима.

«Приемы по визовым <…> вопросам в посольстве были отменены, и паспорта, которыми располагало посольство, были уничтожены. <…> Нам придется <…> по-другому проверять людей без паспортов, например, по номерам их телефонов. Во многих случаях мы знаем их контактные данные и номера телефонов, и таким образом нам придется их идентифицировать», — сообщил конгрессмен Том Малиновский.

Собеседник уточнил, что паспорта уничтожили вместе с другими документами, чтобы афганцы, взаимодействовавшие с американским посольством, были в безопасности и не попались в руки представителям движения «Талибан»*.

В конце прошлой недели талибы* захватили власть в Афганистане: они без боя вошли в Кабул и заняли президентский дворец. После этого президент США Джо Байден назвал свое решение вывести войска из республики правильным и отметил, что готов к любой критике.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.