Мир 26 декабря 2023, 01:58 Американские деньги не помогут Украине победить Россию — офицер армии США Подполковник Дэвис: преобразовать деньги США в победу над Россией не получится Pixabay

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Власти США смогут договориться и в итоге предоставить финансовую помощь Украине, но эти средства не помогут ей одолеть Россию. Об этом в интервью британскому телеканалу GB News заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Мой прогноз таков: на каком-то этапе американское правительство придет к некой сделке. <…>. Но преобразовать это в победу над Россией, <…>, не получится», — сказал Дэниэлс.

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Итоговая сумма финансовой помощи будет гораздо меньше той, которую озвучил президент США Джо Байден, уверен отставной офицер. Причиной тому станут низкая эффективность предыдущих пакетов помощи, в Вашингтоне поняли, что Украина не сможет победить.

Конфликт на Украине могут заморозить на несколько лет, а потом разрешать политическим путем, считает американский стратег Мэттью Шмидт. При этом эксперт не исключил и другие варианты развития событий.