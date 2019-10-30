Американские демократы попросили Помпео о продлении СНВ-3

В Палате представителей США обеспокоены стратегией Дональда Трампа в сфере ядерных вооружений. Демократы выступили за продление СНВ-3 с Россией и готовы участвовать в переговорах по этому вопросу.

Письмо соответствующего содержания направили на имя госсекретаря Майка Помпео председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Элиот Энгел и его член Роберт Менендес. Текст документа опубликован на сайте комитета.

Представители Демократической партии США подчеркнули, что Вашингтон вряд ли проведет в срок «переговоры по серьезному новому соглашению» до того, как истечет срок действия СНВ-3. Он заканчивается в феврале 2021 года. Энгел и Менендес предложили не тратить оставшиеся 16 месяцев зря и направить все силы на продление СНВ-3. Это бы, по их мнению, «гарантировало дальнейшую стратегическую стабильность между США и Россией».

Сейчас, подчеркнули политики, в Госдепе нет утвержденных Сенатом высокопоставленных чиновников, которые смогли быть стать во главе переговоров по контролю над вооружениями. Если ситуация не изменится, опасаются они, «США потеряют ключевые знания о российском ядерном арсенале».

Лидер Финляндии попросил США продлить договор СНВ-3 Подробнее

«Мы хотим тесно сотрудничать по вопросу продления ДСНВ и обеспечить соблюдение строгих ограничений в отношении ядерных сил России», — заявили законодатели в обращении к Помпео.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений подписан в 2010 году. Сейчас он единственный действующий документ между США и Россией об ограничении вооружений. США пока не делали заявлений по поводу продления СНВ-3.