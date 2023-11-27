Мир 27 ноября 2023, 06:32 Американские чиновники разделились на два лагеря из-за ситуации в секторе Газа WP: в администрации президента США Байдена произошел раскол из-за сектора Газа Omar Ishaq/dpa

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Палестино-израильский конфликт стал самой большой проблемой за все время президентства Джо Байдена. Белый раскололся на два лагеря из-за операции в секторе Газа, сообщила газета The Washington Post.

В администрации президента США прошла встреча группы из примерно 20 обеспокоенных сотрудников Белого дома с главными помощниками Джо Байдена — руководителем аппарата Джеффом Зиентсом, старшим советником Анитой Данн и заместителем советника по национальной безопасности Джоном Файнером. Они хотели узнать о стратегии Белого дома по сокращению жертв среди мирных жителей в секторе Газа и его видение ситуации после завершения израильской операции.

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«Встреча официальных лиц, о которой ранее не сообщалось, подчеркивает, как действия Байдена в разрешении, возможно, крупнейшего внешнеполитического кризиса за время его президентства, разделяют Белый дом», — заявил автор статьи.

Джо Байдена раскритиковали за слишком лояльное отношение к действиям Израиля, особенно в таких чувствительных вопросах, как гибель мирного населения. Исполнительный директор Чикагского совета по глобальным делам Иво Даалдер заявил, что Белый дом оказался в затруднительном положении.

Военная помощь США не так важна для Израиля, ведь собственная оборонная промышленность в состоянии покрыть его нужды, заявил политолог Алексей Ярошенко. Еврейское государство, по его мнению, вынуждено принять ее, чтобы избежать охлаждения отношений.