Мир 12 декабря 2023, 09:14 Американские чиновники раскритиковали Украину за нереалистичную оценку финпомощи — СМИ NYT: Украина не осознала нестабильность финансирования со стороны США Tech. Sgt. J.D. Strong II/Keystone Press Agency/globallookpress

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Руководство Украины не смогло трезво оценить нестабильность дальнейшего финансирования со стороны США. Об этом газете New York Times сообщили американские чиновники.

По их мнению, у украинских политиков завышенные и нереалистичные ожидания. Помощь, которую запрашивает Украина, невозможно направить стране, так как такого количества снарядов просто не существует, отметило издание.

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«По словам источников, у этих украинских генералов и высокопоставленных гражданских официальных лиц нереалистичные ожидания относительно того, что будут поставлять США», — указала газета.

Издание добавило, что украинское руководство стремится к «символическим победам» и направляет все силы на атаки по российской инфраструктуре.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита в Вашингтон попросил у США 17 миллионов снарядов и дополнительное вооружение на сумму до 400 миллиардов долларов. Этот запрос сильно удивил главу Пентагона Ллойда Остина, сообщили СМИ.