12 декабря 2023, 09:14
Американские чиновники раскритиковали Украину за нереалистичную оценку финпомощи — СМИ
NYT: Украина не осознала нестабильность финансирования со стороны США
Руководство Украины не смогло трезво оценить нестабильность дальнейшего финансирования со стороны США. Об этом газете New York Times сообщили американские чиновники.
По их мнению, у украинских политиков завышенные и нереалистичные ожидания. Помощь, которую запрашивает Украина, невозможно направить стране, так как такого количества снарядов просто не существует, отметило издание.
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«По словам источников, у этих украинских генералов и высокопоставленных гражданских официальных лиц нереалистичные ожидания относительно того, что будут поставлять США», — указала газета.
Издание добавило, что украинское руководство стремится к «символическим победам» и направляет все силы на атаки по российской инфраструктуре.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита в Вашингтон попросил у США 17 миллионов снарядов и дополнительное вооружение на сумму до 400 миллиардов долларов. Этот запрос сильно удивил главу Пентагона Ллойда Остина, сообщили СМИ.
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