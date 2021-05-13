Российские военные в Сирии остановили и развернули американские БТР

Патруль российской военной полиции блокировал и развернул колонну американской бронетехники, которая передвигалась по трассе М-4 в сирийской провинции Хасеке. Как сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Карпов, передвижение бронетехники США проходило по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления.

«На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке зафиксирован очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений вооруженных сил США. Колонна американской военной техники в составе шести бронеавтомобилей типа „MRAP“ передвигалась по трассе М-4 в западном направлении по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления», — приводит «Интерфакс» слова Карпова, сказанные на брифинге в четверг.

По его словам, американская колонна «была остановлена патрулем российской военной полиции и возвращена в обратном направлении».

В начале мая посольство РФ в Вашингтоне заявило, что США присутствуют в Сирии незаконно. Таким образом Россия ответила на обвинения в своей адрес со стороны Пентагона о том, что нарушила механизма деконфликтинга в САР. Российские дипломаты напомнили, что военные из РФ действуют в САР по приглашению правительства этой страны.