Американские БТР развернули при попытке проехать в сирийскую деревню

Американские военные на пяти бронетранспортерах попытались незаконно проехать в одну из деревень на северо-востоке Сирии, но их развернули военные официальной сирийской армии, сообщило агентство SANA. Инцидент произошел в провинции Камышлы, и он не первый — американские военные в последнее время постоянно пытаются перемещаться без разрешения властей.

«Военные на блокпосту в деревне Телль-Захаб прогнали колонну американских ВС из пяти БТР, пытавшуюся въехать в деревню», — говорится в сообщении.

Как пишет агентство, иногда военные колонны приезжают по инициативе самих жителей населенных пунктов, в которых поддерживают американцы. Но на самом деле США незаконно заняли территории на севере и северо-востоке Сирии, в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка. Именно там расположены крупнейшие месторождения нефти и газа в стране.

Официальные власти Сирии многократно требовали вывода американцев с территории страны, называя их присутствие оккупацией и государственным пиратством для неприкрытой кражи нефти.

Накануне Сирия сообщила, что разрывает дипломатические отношения с Украиной по принципу взаимности. Фактически страны перестали взаимодействовать в 2018 году.