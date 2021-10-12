Американские бомбардировщики пролетели у границ России

Рядом с российской границей над территорией Литвы пролетели американские бомбардировщики. Точное название летательных аппаратов — B-1B. Они способны нести ядерное оружие. Об активности ВВС США написало РИА «Новости» со ссылкой на сообщение командования в Европе и Африке.

Самолеты поднялись в небо с аэродрома в Великобритании, пролетели рядом с российскими границами и отправились на дозаправку в Германии.

В Пентагоне заявили, что полеты были учебными, и их целью стало выявление имитированных наземных целей. Экипажи сообщали о своих действиях литовским и британским авиационным наводчикам.

«Целью миссии было повышение готовности и взаимодействия наводчиков, отвечающих за координацию авиаударов для поддержки сухопутных сил», — такой комментарий оставил Пентагон.

Также совместно с учебными действиями военную технику таким образом перебросили в Европу из американского штата Техас.

РИА «Новости» сообщило, что подобная активность зарубежных самолетов в последнее время часто наблюдается вблизи России. Министерство обороны РФ просило западных партнеров прекратить ее, но реакции не было.