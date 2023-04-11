Мир 11 апреля 2023, 13:59 Американские биолаборатории обсудят в рамках КБТО Замглавы МИД Рябков: разместив на Украине биолаборатории, США нарушили КБТО РИА «Новости»

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США вели на территории Украины военно-биологические исследования и нарушили Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия. Россия при поддержке дружественных стран добьется, чтобы они понесли ответственность. Об этом предупредил на выступлении в Госдуме заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Его процитировал ТАСС.

«Мы, безусловно, продолжим обсуждение украинского сюжета в рамках КБТО в целях урегулирования сложившейся ситуации», — сказал он.

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Замминистра обвинил США и Украину в нарушении КБТО и заявил, что претензии России к ним поддержала группа стран-единомышленников. Однако вопросы, по словам Рябкова, остались без ответа.

Депутаты обсудили на пленарном заседании Госдумы итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил на встрече с коллегами из Шанхайской организации сотрудничества, что в открытии биолабораторий участвовали американские элиты, сообщили «Известия». По его словам, вспышки заболеваемости происходили возле институтов, в которых изучали возбудителей опасных инфекций.