Мир 01 мая 2023, 13:40 Американские авиационные ракеты Zuni поступили на Украину — Олещук Командующий ВС Украины Олещук: в страну прибыли авиационные ракеты Zuni производства США Викимедиа

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На Украину прибыли авиационные ракеты американского производства Zuni, сообщило украинское агентство УНИАН. Командующий воздушными силами страны Николай Олещук в своем Telegram-канале опубликовал фотографию самолета Су-25 с этими снарядами.

Издание напомнило, что заместительница помощника главы Минобороны США Лаура Купер еще в начале года анонсировала передачу Украине четырех тысяч неуправляемых авиационных ракет класса «воздух-земля».

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«Командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал Су-25 с американскими ракетами Zuni, передачу которых США анонсировали в январе», — отметили авторы публикации.

Американские власти продолжают отправку оружия и боеприпасов для нужд украинских военных. Активист общественной организации «Защитники свободы, справедливости и равноправия штата Вирджиния» из США Фил Вайлейто предположил, что поставки техники завершатся, когда Штаты поймут, что не смогут нанести поражение России. По его мнению, украинской стороне помогают только ради желания ослабить позиции РФ.