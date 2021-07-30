Группа американских сенаторов пригрозила блокировать назначения в Минфин США, если администрация президента Джо Байдена не введет новые санкции против «Северного потока-2». Эксперты рассказали «РИА Новости», почему США не смогут помешать запуску газопровода.

«Конгресс может бушевать сколько угодно, но ни он, ни Байден (не смогут остановить строительство — ред.)», — сказал профессор международных дел Университета Питтсбурга Майкл Бреннер. По его словам, это будет «пустой тратой времени».

Профессор сказал, что у США в этом случае два интереса. Во-первых, Вашингтон в целом пытается ослабить Россию. А во-вторых, Америке выгодно продавать в Европу свой сжиженный природный газ. Именно поэтому, уверен эксперт, США так активно навязывают СПГ, переходят уже к давлению и шантажу других стран.

Бреннер напомнил, что инициатором строительства газопровода изначально была Германия, которая сильно нуждается в российском газе. Трубопровода через Украину в современных условиях становится недостаточно, и германскому правительству даже не приходит в голову остановить проект «Северный поток-2».

Финансовый аналитик и бывший банкир Мартин Хатчинсон тоже не верит в успех идеи сенаторов надавить на администрацию Байдена.

«Эта чертова штука практически закончена. Вероятно, это изначально было тщетной попыткой. США, как обычно, слишком резко реагируют», — сказал Хатчинсон о трубопроводе.

Ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что «Северный поток — 2» завершен уже на 99%. Возможно, газ по первой нитке газопровода удастся пустить уже в этом году. Одной из тех стран, которые активнее всего выступают против запуска газопровода, остается Украина. Там уверяют, что это лишит их средств за транзит газа через их территорию. Германия же рассчитывает, что транзиту это не помешает, и в газопроводе есть только выгодная экономика, а никак не политика.