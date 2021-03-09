Американские аналитики сочли С-400 серьезным вызовом для США

В докладе Исследовательской службы конгресса США отмечается, что для американских ВС серьезные вызовы создает российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф». Об этом сообщил RT.

Специалисты напомнили, что С-400 оснащен радарами с радиусом действия до 400 километров и ракетами сопоставимой дальности.

«Не факт, что противник станет пускать ракету к цели, находящейся на максимальном расстоянии, но такой запас обеспечивает дополнительную маневренность в радиусе 400 километров для более эффективного поражения цели», — говорится в документе.

Член Академии военных наук Андрей Кошкин прокомментировал выводы американских аналитиков. По его мнению, они признали успехи российских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Американские специалисты дают понять, что российская система ПВО испытана в боевых действиях, а США пока даже не имеют возможности проверить вооружение у себя на полигоне», — заметил Кошкин.