Американские аналитики признали эффективность российских систем электромагнитной борьбы

Аналитики Счетной палаты Соединенных Штатов подготовили доклад о военном потенциале, которым обладают США, Россия и Китай в электромагнитном спектре. Специалисты отметили эффективность, продемонстрированную силами РФ. Об этом сообщил RT.

Отмечается, что электромагнитный спектр — это невидимое боевое пространство, имеющее для военных операций Пентагона колоссальное значение. Контроль над этой сферой необходим, поскольку ограничение доступа к нему способно помешать действовать вооруженным силам по плану.

«Когда Счетная палата беспокоится о безопасности США, заявляет об отставании от России и Китая, это говорит о том, что государственная система настроена повысить вклады в американский ВПК», — заметил военный эксперт Виктор Литовкин.