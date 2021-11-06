Американские активисты рассказали про плохие условия содержания в тюрьмах США

Условия содержания в тюрьмах США были и остаются неудовлетворительными. Заключенные в них регулярно подают жалобы. Активисты рассказали «РИА Новости», что если ситуация не будет меняться, судебных исков против американских властей начнут подавать все больше.

В начале недели СМИ США сообщили, что служба маршалов минюста провела внеплановую проверку в тюрьме Вашингтона. После нее было решено перевести оттуда 400 заключенных из-за того, что условия для содержания внутри оказались просто неприемлемыми.

Бывший офицер полиции Рональда Хэмптон отметил, что жалобы от осужденных чаще всего поступают на питание и на плохую медицинскую помощь. «Не думайте, что широкая публика знает детали. Я думаю, это заставит людей осознать. Некоторым плевать — они считают, что, если ты совершил преступление, то должен отсидеть в тюрьме. Между тем мы только что прошли через COVID-19, и с заключенными обращались ужасно», — рассказал отставной полицейский.

Большой скандал в России произвело видео с пытками заключенных. Предположительно, все могло происходить в туберкулезной больнице в Саратовской области. Ведется расследование.